إيقافات وغرامات بعد الجولة الخامسة من الدوري المصري.. تفاصيل

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت إيقاف منع بعض جماهير الزمالك من حضور مباراة الاتحاد السكندري.

وجاءت عقوبات لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بتوقيع غرامة 200 ألف جنيه على الزمالك بسبب سباب جماهيره لحكم المباراة، ومنع الجماهير التي حضرت بالدرجة الثالثة من حضور مباراة الاتحاد السكندري بالجولة السابعة.

وقررت الرابطة إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة.

أما عن عقوبات مباراة إنبي والجونة، فجاءت بإيقاف أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة، وكان قد فاز الجونة على إنبي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.