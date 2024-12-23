جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث العديد من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، سواء للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع اهتمام خاص بمعرفة الإجراءات الخاصة بهذا الشهر.

صرف مرتبات ديسمبر 2024

قررت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين في الجهات الحكومية بداية من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بدلاً من الموعد المعتاد 24 من الشهر، حيث ستصبح المرتبات متاحة للسحب فورًا من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد.

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2024

يمكن لموظفي الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- فروع البنوك المختلفة

- مكاتب البريد المصري

تفاصيل صرف مرتبات ديسمبر 2024

سيبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر 2024 في الأيام القليلة المقبلة، ليكون هذا الصرف هو الأخير لعام 2024. سيتم الصرف من الأحد 22 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر، وتستمر الوزارة في صرف المرتبات على مدار خمسة أيام.

يشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.

صرف المرتبات 2024

تتعاون وزارة المالية مع 15 بنكًا متعاقدًا مع الجهات الحكومية لضمان سلاسة الإجراءات وتحسين تجربة صرف المرتبات، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير كافة الخدمات اللازمة.

إجراءات لتخفيف الزحام

وفي إطار جهود الوزارة لتخفيف الزحام، تم تقديم مواعيد الصرف وتحويل المرتبات إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقدة، مما يسهل عملية السحب.

صرف معاشات ديسمبر 2024 وخطوات الاستعلام

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. الضغط على أيقونة "أصحاب المعاش".

3. اختيار خدمة "التأمينات".

4. إدخال الرقم القومي للمستفيد.

5. الضغط على "استعلام" للحصول على جميع التفاصيل.