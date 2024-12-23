زاهي حواس: آثار المتحف المصري الكبير ستحدث ضجة عالمية بمجرد عرضها

اكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن آثار المتحف المصري الكبير ستحدث ضجة عالمية؛ بمجرد عرضها، مشيرا إلى أنه سيسهم في عودة السياحة بقوة.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، عبر فضائية «المحور»، إنه يتوقع أن يستقطب المتحف المصري الكبير ملايين السياح الوافدين إلى مصر، مؤكدًا أن افتتاحه سيكون محفلًا عالميًا كبيرًا.

وتابع عالم الآثار والمصريات الكبير، أن الشرطة ضيقت الخناق على لصوص الآثار في البر، وبالتالي اتجهوا إلى البحر، مؤكدًا أن الغطس بحثًا عن الآثار؛ أمر غريب للغاية، وغير متوقع أن تكون هناك كميات كبيرة موجودة في البحر.