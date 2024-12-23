قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظير عياد: نقوم بإعداد مجموعة من المفتين للرد على قضايا استقطاب الشباب
الأربعاء.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا حول سوريا
«كهربا» يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي.. خاص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا
زاهي حواس: آثار المتحف المصري الكبير ستحدث ضجة عالمية بمجرد عرضها
بالدولار الأمريكي.. بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار "القمة" و "إيليت"
أحمد حلمي يوجه رسالة قوية لـ محمد سعد بسبب فيلم "الدشاش"
تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي
عاجل.. الإعلان عن أسماء الفائزين بنتيجة الحج السياحي 2025
مرموش يزيح صلاح من صدارة قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين
المفتي: تنسيق بين الأزهر والأوقاف والكنائس للرد على الشائعات
كيف تتغلب على الصداع الصباحي وتبدأ يومك بحيوية؟.. 10 خطوات مجربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

حسام الخولي: قانون المسئولية الطبية سيوازن بين حقوق المرضى والأطباء

قانون المسئولية الطبية
قانون المسئولية الطبية
محمود محسن
×

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن "قانون المسئولية الطبية" يمنح المنظومة الطبية حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه في القانون لم نهمل الطبيب في القانون.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، ان قانون المسئولية الطبية سيكون متوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مؤكدا أن الأطباء يخضعوا لقانون العقوبات منذ سنين طويلة بما فيها نصوص “الحبس الإحتياطي”.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك شروط عديدة وكثيرة لتطبيق “الحبس الإحتياطي” في حالات المسئولية الطبية، مؤكدا أن هناك ضمانات عديدة لحماية الأطباء في حالات الحبس “بقانون المسئولية الطبية”.

وأشار حسام الخولي إلى أنه أنصفنا المرضى فيما يخص التعويضات بقانون المسئولية الطبية.

مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن قانون المسئولية الطبية المنظومة الطبية النائب حسام الخولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ظهرت الآن.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

طاهر محمد طاهر

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

الشاحنة

قبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديو

مسلسل وتر حساس

صبا مبارك تكتشف قاتل شقيقتها.. موعد الحلقة الأخيرة من وتر حساس

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول جميع المحافظات

ترشيحاتنا

محكمة - أرشيفية

قرار قضائي ضد المتهم بقتل صديقه داخل شقته في الشروق

إسعاف

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

السير عكس الاتجاه

مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة

بالصور

لماذا تبقى أطرافك باردة؟.. نصائح جمال شعبان تكشف الأسباب والحلول

لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد