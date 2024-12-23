حسام الخولي: قانون المسئولية الطبية سيوازن بين حقوق المرضى والأطباء

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن "قانون المسئولية الطبية" يمنح المنظومة الطبية حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه في القانون لم نهمل الطبيب في القانون.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، ان قانون المسئولية الطبية سيكون متوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مؤكدا أن الأطباء يخضعوا لقانون العقوبات منذ سنين طويلة بما فيها نصوص “الحبس الإحتياطي”.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك شروط عديدة وكثيرة لتطبيق “الحبس الإحتياطي” في حالات المسئولية الطبية، مؤكدا أن هناك ضمانات عديدة لحماية الأطباء في حالات الحبس “بقانون المسئولية الطبية”.

وأشار حسام الخولي إلى أنه أنصفنا المرضى فيما يخص التعويضات بقانون المسئولية الطبية.