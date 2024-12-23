أستاذ هندسة: التوازن بين السكة الحديد والنقل البري يعزز الاقتصاد

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق، إن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، كما أنه يعد جزءًا أساسيًا في دعم مشروعات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة ضمن خطة مصر 2023.

وأضاف “مهدي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن 99% من نقل البضائع في مصر يتم عبر الطرق البرية باستخدام سيارات النقل، مما يجعل النقل البري عنصرًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي للبلاد.

وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي للطرق والسكك الحديدية.

وأوضح أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يعد أكثر اقتصادية مقارنة بالنقل البري.

وأشار إلى التطور الملحوظ في شبكة الطرق داخل المدن، حيث ارتفع عدد مستخدمي مترو الأنفاق إلى 3.5 مليون راكب يوميًا.

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا على استكمال إنشاء الخطين الرابع والسادس من المترو، بالإضافة إلى مشروع "BRT" البديل للخط الخامس.