لماذا تبقى أطرافك باردة؟.. نصائح جمال شعبان تكشف الأسباب والحلول

لماذا تبقى أطرافك باردة؟،في ظل انتشار الشكاوى الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الأطباء يلعبون دورًا كبيرًا في تقديم التوعية والإرشادات للجمهور، ومن بين هؤلاء الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الذي يقدم نصائح طبية بطريقة مبسطة وشاملة.

لماذا تبقى أطرافك باردة؟

أحد المنشورات التي أثارت اهتمام متابعيه كان عن مشكلة برودة الأطراف، والتي قد تبدو بسيطة لكنها تخفي وراءها أسبابًا صحية هامة.

أطراف متجمدة رغم حرارة الجو

طرح أحد متابعي الدكتور جمال سؤالًا شائعًا: "لماذا تكون أصابع يدي وقدمي دائمًا باردة، صيفًا وشتاءً؟" فأجاب الدكتور شعبان موضحًا أن هذه الحالة قد تعود لعدة أسباب تتنوع بين البسيطة والمعقدة.

أسباب برودة الأطراف كما أوضحها الدكتور جمال شعبان

لماذا تبقى أطرافك باردة؟

وفقًا للدكتور جمال، تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، وتشمل:

1. التوتر والقلق: الحالة النفسية تؤثر على الأوعية الدموية وتسبب تقلصها.



2. الأنيميا: انخفاض الهيموجلوبين في الدم يؤدي إلى سوء تدفق الأكسجين إلى الأطراف.



3. ظاهرة رينود: تقلص مفاجئ في الأوعية الدموية الطرفية نتيجة التغيرات المناخية أو الضغط العصبي.



4. نقص العناصر الغذائية: مثل الحديد وفيتامين ب12.



5. مشاكل صحية مزمنة: مثل مرض السكري، أمراض الكلى، أو الغدة الدرقية والصنوبرية.



6. هبوط الضغط: انخفاض ضغط الدم يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الأطراف.



7. التهاب الأعصاب الطرفية: حالة قد تنتج عن السكري أو نقص الفيتامينات.



8. تأثير الأدوية: مثل مضادات البيتا التي تؤثر على تدفق الدم.

متى تكون برودة الأطراف إنذارًا خطيرًا؟

لماذا تبقى أطرافك باردة؟

تحدث الدكتور جمال عن أهمية معرفة الأسباب وراء هذه الحالة. فبينما قد تكون الأسباب بسيطة مثل التوتر، إلا أن هناك حالات أكثر خطورة تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا، مثل الأمراض المزمنة والتهابات الأعصاب.

دور الطبيب والإعلام في التوعية الصحية

لماذا تبقى أطرافك باردة؟

تتجلى أهمية مثل هذه المنشورات في زيادة وعي الجمهور. فقد استطاع الدكتور جمال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المعرفة الطبية بلغة يفهمها الجميع، مما يعزز العلاقة بين الأطباء والجمهور.

آراء المتابعين وتأثير المنشور

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا، حيث شاركه العديد من المتابعين، وطرحوا أسئلة إضافية عن حالاتهم الصحية.

نصائح للوقاية والعلاج

قدم الدكتور جمال نصائح عملية لتجنب برودة الأطراف، منها:

تحسين التغذية وزيادة الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب12.

ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية.

تقليل التوتر والقلق من خلال تقنيات الاسترخاء.

استشارة طبيب متخصص في حال استمرار الأعراض.