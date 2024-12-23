«كهربا» يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي.. خاص

أصبح رحيل نجم القلعة الحمراء، محمود عبد المنعم «كهربا»، قريبًا جدًا؛ بعد حدوث عدد من الأزمات له خلال الفترة الأخيرة، ودخوله في ضغوط كبيرة مع النادي الأهلي.

وأوضح مصدر مطلع، أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

وقال المصدر، إن محمود كهربا أبلغ وكيل أعماله، بأن يبحث له عن عرض في أحد أندية الخليج؛ للخروج من النادي الأهلي معارًا خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء سيكون الأنسب للاعب في هذه المرحلة؛ حتى يستعيد نشاطه وتألّقه مرة أخرى، ثم العودة من جديد للقلعة الحمراء.