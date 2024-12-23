خبر سار لجماهير الأهلي قبل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري

اقترب عمر كمال عبد الواحد ، لاعب الأهلي، من اللحاق بقائمة فريقه لمباراة المصري في مسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الخميس المقبل.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "عمر كمال يقترب من الانضمام لقائمة الأهلي في مباراة المصري🔴🦅"

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر ديسمبر الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي علي شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.