ماذا تقدم جيب رانجلر 2025 الجديدة.. وكم يبلغ سعرها ؟

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية جيب، باقة من أقوى سيارات الدفع الرباعي حول العالم، منها طرازات الأيقونة الشهيرة "رانجلر"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ويواصل الصانع الأمريكي من تألقة في هذا المجال بعد طرح تلك النسخة ضمن موديلات 2025 في السوق العالمي.

جيب رانجلر 2025

المواصفات الفنية للسيارة جيب رانجلر 2025

تتوافر السيارة جيب رانجلر 2025 بعدد من الخيارات الفنية منها، محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 270 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر 6 سلندر سعة 3600 سي سي، بقوة 285 حصانا، إلى جانب محرك V8 سعة 6400 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 470 حصانا.

جيب رانجلر 2025

طراز هجين لسيارة جيب رانجلر 2025

تأتي السيارة جيب رانجلر 2025 بطراز هجين للفئة 4XE، حيث تعتمد على بطارية 17 كيلووات، قادرة على توفير مدى 34 كيلومترًا، وتعمل هذه النسخة بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي "تيربو"، مدعوم بزوج من المحركات الكهربائية، مع قوة إجمالية قدرها 375 حصانا.

جيب رانجلر 2025

أبزر تجهيزات ومواصفات سيارة جيب رانجلر 2025

تضم السيارة جيب رانجلر 2025 نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 12.3 بوصة، بينما ترتكز على إطارات قياس 32 بوصة، مدعومة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، بالاضافة إلى وقود نوافذ وأقفال كهربائية، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، مكيف هواء، إضاءة LED.

جيب رانجلر 2025

السعر العالمي للسيارة جيب رانجلر 2025

تبدأ أسعار السيارة جيب رانجلر 2025 في السوق العالمي من 33,990 دولار أمريكي.