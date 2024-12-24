قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق؟.. داعية يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-12-2024
عائلة واحدة.. أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير
بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق
أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة
موعد بداية رمضان 2025.. وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم
مصدر إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات مع حماس
بعد إصابته بحمى.. نقل بيل كلينتون إلى المستشفى
مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل
برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: الاستقرار المالي
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
إضراب ستاربكس يتوسع.. إغلاق 59 فرعا في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم جيب رانجلر 2025 الجديدة.. وكم يبلغ سعرها ؟

جيب رانجلر 2025
جيب رانجلر 2025
صبري طلبه
×

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية جيب، باقة من أقوى سيارات الدفع الرباعي حول العالم، منها طرازات الأيقونة الشهيرة "رانجلر"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ويواصل الصانع الأمريكي من تألقة في هذا المجال بعد طرح تلك النسخة ضمن موديلات 2025 في السوق العالمي.

جيب رانجلر 2025 

المواصفات الفنية للسيارة جيب رانجلر 2025 

 

تتوافر السيارة جيب رانجلر 2025 بعدد من الخيارات الفنية منها، محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 270 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر 6 سلندر سعة 3600 سي سي، بقوة 285 حصانا، إلى جانب محرك V8 سعة 6400 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 470 حصانا.

جيب رانجلر 2025 

طراز هجين لسيارة جيب رانجلر 2025 

 

تأتي السيارة جيب رانجلر 2025 بطراز هجين للفئة 4XE، حيث تعتمد على بطارية 17 كيلووات، قادرة على توفير مدى 34 كيلومترًا، وتعمل هذه النسخة بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي "تيربو"، مدعوم بزوج من المحركات الكهربائية، مع قوة إجمالية قدرها 375 حصانا.

جيب رانجلر 2025 

أبزر تجهيزات ومواصفات سيارة جيب رانجلر 2025

 

تضم السيارة جيب رانجلر 2025 نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 12.3 بوصة، بينما ترتكز على إطارات قياس 32 بوصة، مدعومة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، بالاضافة إلى وقود نوافذ وأقفال كهربائية، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، مكيف هواء، إضاءة LED.

جيب رانجلر 2025 

السعر العالمي للسيارة جيب رانجلر 2025 

 

تبدأ أسعار السيارة جيب رانجلر 2025 في السوق العالمي من 33,990 دولار أمريكي.

جيب رانجلر 2025 
رانجلر جيب جيب رانجلر جيب رانجلر 2025 سعر جيب رانجلر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

فتاة

السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق

كهربا

سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

ترشيحاتنا

الرزق

عمرو مهران: البركة فى الرزق ليست بالحسابات أو العدد

الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الأمر يغفر ذنوب العبد كل يوم

عبادة المرأة

حاسة إن ربنا مش بيحبني؟.. عضو بـ"الأزهر العالمي للفتوى" تجيب

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد