تبدأ من 65 ألف جنيه .. أرخص سيارة اعتمادية في سوق المستعمل

تركت السيارة فيات ريجاتا بصمة واضحة في الشارع المصري، حيث تعد واحدة من أشهر سيارات السيدان التي طرحت محليا، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب السعر الاقتصادي للسيارة مقارنة ببعض الطرازات الأخرى.

القدرات الفنية للسيارة فيات ريجاتا

تستمد السيارة فيات ريجاتا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 CC، يستطيع أن ينتج قوة تقدر بحوالي 70 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن متر عند 2800 دورة في الدقيقة.

فيات ريجاتا

وتعتمد السيارة فيات ريجاتا موديل 1990 على ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود يتراوح بين 6 و7 لترات، عند قطع مسافة 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم السيارة فيات ريجاتا

تأتي السيارة بعجلات 14 و15 بوصة، جنوط حديدية أو معدلة، بينما تعتمد على مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية للحقيبة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2440 مم، وبنسبة طول كلي قدرها 4316 مم، و1642 مم للعرض، و1437 مم للارتفاع الكلي.

فيات ريجاتا

تضم السيارة فيات ريجاتا موديل 1990 بعض التجهيزات منها نظام تهوية، ونظام صوتي ترفيهي قابل للتعديل، وكذلك لنوافذ السيارة، وتحتوي من الداخل على مقصورة ذات مقاعد قماشية قياسية، تتسع إلى 5 أفراد.

سعر السيارة فيات ريجاتا موديل 1990 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة فيات ريجاتا موديل 1990 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة جيدة وبسعر يبلغ 65 ألف جنيه، وننصح دوما بمتابعة متوسط أسعار السيارة في السوق قبل التنفيذ، بالإضافة إلى الفحص الفني الجيد من قبل المراكز المتخصصة.