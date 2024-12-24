بحضور أبطاله.. لقطات من العرض الخاص لفيلم آخر الخط

احتفل عدد من نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "آخر الخط" بحضور أبطاله وفريق العمل،وذلك في الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم، وهم: بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية.

ويعد فيلم "آخر الخط" العمل الثاني الذي يجمع كلًا من بشري وبسمة بعد اولاد حريم كريم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية .

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.