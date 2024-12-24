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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تقدير قيمة القطن المصري.. خطوة جديدة نحو تطوير الصناعة

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صرح الدكتور مصطفى عمارة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بأنه في إطار توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في تقديم ونقل الخبرات للباحثين والمهندسين في مجال التدريب، وتحت رعاية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فقد قام معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمة العربية بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصرى" تحت إشراف الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن  والدكتور كامل مصطفى السيد، رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي وبالتنسيق مع محمد رأفت محمد السيد بمكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي، وتنفذها المنظمة بمقر معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية يوم الأحد، والتى تمتد لمدة خمسة أيام الي 26 ديسمبر 2024،  وذلك لصالح 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين والمهندسين العاملين بالتقاوي والارشاد الزراعي، وذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية التدريبية وبرنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، من اجل الاهتمام بالتدريب والارشاد علي كأفة المستويات العلمية والعملية.

تقييم جودة الرتب للقطن المصري

وأشار عمارة إلى أن الافتتاح تم في قاعة الدكتور محسن الديدي بمعهد بحوث القطن وبحضور كلا من وكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية بالمعهد، وشرح عمارة أن برنامج الدورة يهدف إلى تعريف المشاركين ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين للمساهمة الفعالة في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ويتضمن التعرف على طرق واساسيات نظم استدامة إنتاج القطن وعلاقتها بصفات الجودة والقيمة المضافة للقطن المصرى "أهميتها ــ طرق قياسها"، وكذلك نمو وتطور ألياف القطن وعلاقته بالتغذية، تقييم جودة الرتب للقطن المصري عن طريق استخدام الأجهزة الحديثة لتقييم جودة الآلياف، وكيفية غزل القطن وتقدير خواص جودة الخيوط مع تقليل الفاقد أثناء التصنيع بالاضافة الي كيمياء صناعة النسيج ثم في النهاية التعرف على أساليب تدوير المخلفات الزراعية والاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية واعادة تدوير مخلفات مصانع الغزل.

وأشارت الدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد لشؤون البحوث أن الدورة تهدف للتدريب علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتقليل من المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه، والحفاظ على التربة، والتعرف علي مفاهيم والحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.

افتتاح البحوث الزراعية توجيهات عمارة المعهد للإرشاد والتدريب الدورة التدريبية القطرية

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