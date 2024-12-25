قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يترقب موقف «كهربا» مع الأهلي لضمه في الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
مستوطنون يشعلون النيران في حظيرة بقرية فلسطينية بالقرب من أريحا
أقوى دعاء للتقرب إلى الله .. مُستجاب ومُجرّب اغتنمه
أمير هشام: كونراد لا يستحق الاقتراب من سور الزمالك.. والأعذار انتهت لمجلس لبيب
طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة محمد حمدي
إصابة ضابط إسرائيلي بعد انفجار عبوة ناسفة في طولكرم بالضفة الغربية
إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك
الأنبا توماس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة
أقل سعر دولار اليوم الأربعاء 25-12-2024
3 أدعية نبوية تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. احرص عليها يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

ما هي البركة في الرزق مالا كان أو أولاد؟.. احذر هذه الخرافة

ما هي البركة في الرزق
ما هي البركة في الرزق
أمل فوزي
×

لاشك أن معرفة ما هي البركة في الرزق ؟، لها أهمية كبيرة، حيث إن من شأنها تغيير حياة العبد من الضيق إلى السعة والسخط إلى الرضا ، فرغم أن البركة من المفردات الدارجة على ألسنة الناس، إلا أن قليلين أولئك الذين يعرفون ما هي البركة في الرزق  ؟.

ما هي البركة في الرزق

قال الدكتور عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إن الكثيرين يظنون أن البركة مجرد خرافات أو أفكار قديمة، وأن الرزق مقترن فقط بالعدد والحسابات، لكن الحقيقة أن البركة هي أمر من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح " مهران " في إجابته عن سؤال : ما هي البركة في الرزق ؟  ،  أن البركة هي التي تغير قيمة الأشياء وتزيد من تأثيرها في حياتنا، لافتا إلى أن الإيمان بأن الرزق من الله هو ما يغير المنظور بشكل كامل، سواء كان هذا الرزق قليلاً أو كثيراً.

وأضاف أن البركة ليست مرتبطة بكثرة المال أو الأشياء المادية، بل هي نعمة من الله تُضاف إلى ما نملك، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في العديد من المواقف أن البركة النبوية هي أغلى ما في الدنيا، وهي التي تَجعل القليل يكفي وتزيد من تأثيره.

وتابع : الفرق بين شخص يرى البركة في القليل وبين آخر يظن أن الكثير يكفيه حتى دون بركة، هو أن الأول يثق في رزقه ويشكر الله عليه، بينما الثاني يغفل عن تأثير المعاصي والذنوب في تقليل البركة.

وأفاد بأن الله عز وجل في سورة الأنعام ذكر كيف أهلك الأمم السابقة رغم أن لديهم نعماً عظيمة، بسبب ذنوبهم وكفرهم، لذا يجب على الإنسان أن يحرص على الإيمان بالله، وأن يطلب البركة في رزقه، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لأن البركة هي التي تضمن له القناعة والطمأنينة.

وأكد على ضرورة الابتعاد عن عقليات الخرافة التي تؤمن أن الرزق فقط مرتبط بالحسابات المادية، مؤكدًا أن الإيمان بالرزاق هو ما يفتح أبواب البركة في حياة المؤمن.

هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق

ونبه إلى أن هناك نقطة مهمة جدًا يجب أن نوضحها، وهي أن الرزق لا يتأثر مباشرة بالذنب من حيث توقفه أو تعطل مجيئه، فالله سبحانه وتعالى لا يعاملنا برد فعل مباشر.

وأردف: بمعنى أنه لا يوقف الرزق مباشرة إذا ارتكبنا ذنبًا، لكن المعصية تؤثر في التوفيق والبركة في الرزق، قد يحصل الإنسان على الرزق، لكنه لن يشعر ببركته ولن يكون لديه توفيق في استخدامه.

وأشار إلى أن الذنب قد يسبب أن يصبح الرزق غير مُبارك، حتى وإن كنت تكسب المال بطرق حلال، فإن المعاصي قد تؤثر في شعورك بالبركة فيه، وقد تشعر أن هذا المال لا قيمة له، أو أن توجيهه في أماكنه الصحيحة يصبح صعبًا، والرزق قد يكون موجودًا، لكن مع الذنوب، قد لا تشعر بقيمته، وقد لا تستخدمه بشكل صحيح.

ولفت إلى أن التوفيق والبركة هما من أهم النعم التي يرزقنا بها الله، وهما لا يقتصران على كم المال الذي نكسبه، بل يتعلقان أيضًا كيف نشعر بهذا المال وكيف نستخدمه في حياتنا.

ونوه بأن البركة تجعلنا نشعر بأن ما نملكه كافٍ، حتى وإن كان قليلًا، بينما دون البركة قد لا نشعر بالرضا ولو كان لدينا الكثير، فالرزق المبارك يجعل الإنسان يشعر بالقناعة والطمأنينة، ويشعر أن المال الذي في يده يباركه الله سبحانه وتعالى ويجعله يستخدمه في ما يرضي الله.. أما إذا كانت البركة مفقودة، فقد يشعر الإنسان أنه لا يمتلك شيئًا، رغم أنه يملك المال، وقد لا يكون لهذا المال أي تأثير إيجابي في حياته.

البركة في الرزق ما هي البركة في الرزق ما البركة في الرزق هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق ما هي البركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

طقس الأربعاء

إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية

المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

دواجن

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

الاهلي

الوداد المغربي يرغب في استعارة ثنائي الأهلي

مديرية امن الجيزة

كفاءات شابة.. حركة تنقلات محدودة لمفتشي ورؤساء مباحث أمن الجيزة| خاص

ترشيحاتنا

ما هي البركة في الرزق

ما هي البركة في الرزق مالا كان أو أولاد؟.. احذر هذه الخرافة

الدكتور أحمد الرخ

أستاذ بالأزهر: لا يجوز شرعًا ترويع الآمنين حتى ولو على سبيل المزاح

العبادة

أستاذ شريعة بالأزهر يوضح كيفية المحافظة على الدين

بالصور

مخاطر وعلامات نقص فيتامين «د» .. تعرف عليها

مخاطر وعلامات نقص فيتامين د
مخاطر وعلامات نقص فيتامين د
مخاطر وعلامات نقص فيتامين د

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: رحلة عمل

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: الإرهاق

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : أهمية التواصل الاجتماعي

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

فيديو

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد