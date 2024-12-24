رئيس جامعة بورسعيد يفتتح الملتقى الرياضى الثالث لطلاب المدارس

افتتح الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد فاعليات الملتقى الثالث لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية تحت شعار ( شخصية طالب ) وذلك بالتنسيق بين الجامعة وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة ببورسعيد.

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى والريادى الذى تطلع به جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة وفى مقدمتها الاهتمام بأبنائناا لطلاب من ذوى الهمم.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة ايات من الذكر الحكيم ثم طابور العرض للاعلام بمشاركة 20 مدرسة وبحضور 400 طالب.

عقب ذلك القيت العديد من الكلمات لكلا من محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام ود رائد حلمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ود احمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية، التى اكدوا فى كلماتهم على اهمية هذا الملتقى والعمل جميعا من خلال تعاون كافة الوزرات لخدمة ورعاية وتدريب ابنائنا الطلاب من ذوى الهمم.

انطلاق فعاليات الملتقى الرياضى الثالث لطلاب المدارس وذوى الهمم

والقى الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور بالملتقى وممثلى التربية والتعليم والشباب والرياضة ببورسعيد.

واشار إلى اهتمام الجامعة بابنائنا الطلاب من ذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة واعادة دمجهم فى المجتمع بالاضافة للعديد من البرامج التى سوف تطرحها الجامعة قريبا لتؤكد ان دمج ذوى الهمم بالمجتمع تبدأ من الجامعة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج التطبيقية وهذا ما تترجمه الجامعة بالفعل من خلال توقيع الجامعة لبروتكول تعاون مع هيئة اميديست لانشاء مركزا متطور لخدمة وتدريب ابنائنا من ذوى الهمم ( مركز لخدمة الطلاب ذوى الاعاقة ).

وخلال الفاعلية كرم رئيس جامعة بورسعيد ممثلى الجامعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة تقديرا لجهودهم فى خدمة ورعاية ابنائنا من ذوى الهمم.

و اصطحب عميد كلية علوم الرياضة رئيس الجامعة لافتتاح معرض تكنولوجيا تعليم التربية الرياضية بالصالة المغطاة واستمع لشرح من الدكتور محمد رخا رئيس قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضبة وشاهد عرضا لنماذج تطبيقية لطرق التعامل حركيا مع الاعاقات المختلفة لذوى الهمم.



وتوجه رئيس جامعة بورسعيد لمشاهدة عرض لنموذج درس للتربية الرياضية بملعب كرة القدم بالكلية وحضور محاضرة عملية للطلاب يحاضر فيها الدكتور ميمي عبد الرازق استاذ تدريس كرة القدم بقسم مناهج وطرق التدريس بالكلية.

وخلال فعاليات الملتقى افتتح رئيس الجامعة المعرض الكشفى الذى اقيم بالملاعب المفتوحة واستمع لشرح من د محمد رمضان استاذ بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية عن ما يحتوية المعرض الكشفى من اعمال الطلاب وبخامات البيئة المختلفة.

وفى نهاية الملتقى جدد رئيس الجامعة ترحيبة بضيوف وممثلى الملتقى وابنائة من طلاب المدارس وطلاب جامعة بورسعيد من ذوى الهمم واسرهم الكريمة، مقدما الشكر لكل انسان يسهم فى رسم ابتسامة على شفاة ابنائنا من ذوى الهمم اصحاب الارادة والعزيمة القوية.