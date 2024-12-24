صيدلة بني سويف تُطلق أولى حملاتها للتوعية المجتمعية لطلاب المدارس

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة ، أولي سلسلة حملات التوعية المجتمعية والتي استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الرائد أحمد محمد عبده اسماعيل، وذلك للتوعية عن الغذاء الصحى تحت شعار Healthy family..Happy family ، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيره فوزى المنشاوى عميد الكلية، والدكتورة اجلال عبدالحميد وكيل الكلية لشئون البيئه وخدمه المجتمع ، والدكتورة رغده رشدى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية، انطلاقا من ايمان كلية الصيدلة بالدور المجتمعى الهام الذى تقوم به المؤسسات التعليميه من أجل تنميه الوعى الصحى لدى طلاب المدارس.

وجاءت تلك الحملة بمشاركة طلاب المستوى الخامس لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة اكلينيكية ) بالتعاون مع طلاب من اجل مصرتحت إشراف الدكتور احمد فاروق.

وتناولت الحمله شرح للهرم الغذائى وانواع الاطعمه الصحية وغير الصحية، حيث قام طلاب المدرسة بمشاركة معلوماتهم عن تلك الأطعمة من خلال مجسم قام باعداده طلاب الكلية، كما قام طلاب الكلية بعمل عرض تقديمي عن التغذية الصحية، و بعض الانشطه التي تناولت تلوين علم مصر لتعزيز وتنمية الانتماء لدى الطلاب، ومسابقات وتوزيع جوائز للفائزين، وتوزيع المطويات الخاصه باليوم وجدول الاطعمة المختلفة وبعض النصائح عن الاطعمه الصحية مثل التمر والموز وبسكوت الشوفان.