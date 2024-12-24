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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر

علي الحجار
علي الحجار
قسم الفن
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يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا كبيرا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرة الحجار الفنية الحافلة، حيث يقدم مجموعة من أغنياته الوطنية التي تعبر عن حبه لوطنه، وأخرى رومانسية عذبة، وأيضا بعض أغانى تترات مسلسلاته الشهيرة، كما يقدم الحجار بعض الأغاني التراثية التي تضيف لمسة من الأصالة على الحفل.

كما يتغنى الحجار بأغانيه المعروفة مثل: "عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"أهو ده اللى صار" و"ذئاب الجبل" و"بوابة الحلوانى" و"الليل وآخره"، وغيرها من الأغنيات المؤثرة.

أوبرا جامعة مصر على الحجار مسيرة الحجار بوابة الحلوانى حفلات علي الحجار

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