اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر

يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا كبيرا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرة الحجار الفنية الحافلة، حيث يقدم مجموعة من أغنياته الوطنية التي تعبر عن حبه لوطنه، وأخرى رومانسية عذبة، وأيضا بعض أغانى تترات مسلسلاته الشهيرة، كما يقدم الحجار بعض الأغاني التراثية التي تضيف لمسة من الأصالة على الحفل.

كما يتغنى الحجار بأغانيه المعروفة مثل: "عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"أهو ده اللى صار" و"ذئاب الجبل" و"بوابة الحلوانى" و"الليل وآخره"، وغيرها من الأغنيات المؤثرة.