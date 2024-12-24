جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

تعمل شركة شاومي على تطوير جهاز لوحي عالي الجودة لمنافسة جهاز iPad من Apple.

ووفقا لموقع gizmochina تشير التقارير إلى أن شركة Xiaomi تستعد لإطلاق جهاز جديد بقدرات بطارية وقدرة شحن مذهلة ويتميز الجهاز بتصميم بطارية ثنائية الخلايا بسعة إجمالية مقدرة تبلغ 5900 مللي أمبير في الساعة مما يوفر طاقة تدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 120 وات، وهي ميزة تسمح بأوقات شحن أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بالطرازات السابقة.

سلسلة أجهزة شاومي باد 7

يأتي الجهاز اللوحي بطارية بسعة 12000 مللي أمبير ومن المتوقع أن يكون الجهاز عبارة عن جهاز لوحي جديد و يتميز الجهاز اللوحي أيضا بشاشة مقاس 11 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon من الدرجة الأولى، وما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وشحن سريع بقوة 120 وات ومن المتوقع أن يشبه تصميم الجهاز اللوحي سلسلة Xiaomi Pad 6.

سلسلة أجهزة شاومي باد 7

تسريبات تابلت Xiaomi DCS

أوضح المصدر أن الجهاز اللوحي ليس جزءًا من مجموعة Redmi من Xiaomi ومن المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 4000 يوان (548 دولارًا).

للإشارة، يبلغ سعر الطراز الأعلى من الجيل الحالي من Pad 7 Pro (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) 3499 يوان (479 دولارًا)، مما يشير إلى أن هذا الجهاز اللوحي الجديد قد يلبي احتياجات شريحة الأجهزة المتميزة، ويتنافس بشكل مباشر مع أجهزة iPad.

ومن جانبها كشفت شركة Xiaomi عن جهازي Pad 7 و Pad 7 Pro إلى جانب سلسلة Xiaomi 15 في الصين في أكتوبر.

يتميز كلا الجهازين اللوحيين بشاشة LCD مضادة للتوهج مقاس 11.2 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز مع حماية متقدمة للعين وملمس يشبه الورق لاستخدام القلم.

يعمل Pad 7 بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 SoC، بينما يستخدم إصدار Pro معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC الأسرع.

يعمل الجهازان بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS 2، ويدعمان تعدد المهام على مستوى الكمبيوتر الشخصي، ويتضمنان ميزات مثل لوحة مفاتيح عائمة مع تعديل تدريجي وإضاءة خلفية. يحتوي Pad 7 على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يتميز Pro بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يدعم كلا الطرازين Wi-Fi 7 وDolby Atmos والشحن السريع، حيث يوفر Pad 7 قدرات شحن 45 وات وPro 67 وات. ومن المتوقع أيضًا أن تصل سلسلة Pad 7 إلى الهند قريبًا.