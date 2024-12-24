سكودا رابيد للبيع سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، وتوافره تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، سكودا رابيد موديل 2015، وتنتمي رابيد لفئة السيارات السيدان .

سكودا رابيد موديل 2015

- مواصفات سكودا رابيد موديل 2015 الخارجية

سكودا رابيد موديل 2015

تظهر سيارة سكودا رابيد موديل 2015 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سكودا، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بضبط كهربائي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك سكودا رابيد موديل 2015

سكودا رابيد موديل 2015

تمكنت سيارة سكودا رابيد موديل 2015 من قطع مسافة 215 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الرمادي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات سكودا رابيد موديل 2015 الداخلية

سكودا رابيد موديل 2015

زودت مقصورة سيارة سكودا رابيد موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها درج امامي للتخزين ، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

- سعر سكودا رابيد موديل 2015

سكودا رابيد موديل 2015

تباع سيارة سكودا رابيد موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .