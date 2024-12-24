قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا في البدلاء.. تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري المصري
وزير الخارجية السوري: سوريا الجديدة ستضمن عودة كريمة لجميع المهجرين
القصة الكاملة لطالبة الشروق.. ألقت بنفسها من الميكروباص بسبب السائق
اتحاد العمال يشيد بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
صندوق الإسكان الاجتماعي: إطلاق رابط إلكتروني لحل مشكلة التقديم على الموقع
عباس شراقي يكشف مفاجأة عن أمن سوريا المائي بعد سيطرة الاحتلال على جبل الشيخ
بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفتره المقبلة
شباب بلوزداد يدعو جماهيره لمساندة الفريق للثأر من الأهلي بلقاء العودة
مصر.. أرض الفرص للمشروعات الناشئة في أفريقيا
سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بغزة
وزير الشباب والرياضة: العربية للتصنيع نموذج للابتكار والتطوير
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويلتقي عددا من المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سكودا رابيد للبيع سعرها 500 ألف جنيه

سكودا رابيد موديل 2015
سكودا رابيد موديل 2015
×

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، وتوافره تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، سكودا رابيد موديل 2015، وتنتمي رابيد لفئة السيارات السيدان .

سكودا رابيد موديل 2015

- مواصفات سكودا رابيد موديل 2015 الخارجية

سكودا رابيد موديل 2015

تظهر سيارة سكودا رابيد موديل 2015 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سكودا، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بضبط كهربائي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك سكودا رابيد موديل 2015

سكودا رابيد موديل 2015

تمكنت سيارة سكودا رابيد موديل 2015 من قطع مسافة 215 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الرمادي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات سكودا رابيد موديل 2015 الداخلية

سكودا رابيد موديل 2015

زودت مقصورة سيارة سكودا رابيد موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها درج امامي للتخزين ، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

- سعر سكودا رابيد موديل 2015

سكودا رابيد موديل 2015

تباع سيارة سكودا رابيد موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

السيارات المستعملة سكودا رابيد السيارات السيدان سكودا رابيد موديل 2015 سوق السيارات المصري مواصفات سكودا رابيد سعر سكودا رابيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة أرشيفية

قبل امتحانات نصف العام 2025 | تحذيرات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

الخطيب

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

ترشيحاتنا

طفل صغير

المعاهد الأزهرية يطلق لأول مرة مسابقة “الأزهري الصغير” لرياض أطفال الوافدين

خلال الندوة بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أمراض نفسية مرتبطة بالأمور الدينية؟.. تعرف عليها

أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا

بالصور

تكريم مصطفى خاطر وسامح حسين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز STARS.. صور

مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويشاهد صد هجمة معادية| شاهد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

فيديو

جامعة الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

نجوى كرم

نجوى كرم تكشف عن رأي زوجها في أعمال بصراحة.. شاهد

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

المزيد