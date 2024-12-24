الأرخص من نيسان .. أسعار صني موديل 2025 في السعودية

تعتبر السيارة صني من أرخص السيارات المقدمة من نيسان اليابانية داخل السوق السعودي، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 76 الف ريال.

تصميم السيارة نيسان صني 2025

تنتمي السيارة نيسان صني موديل 2025 إلى فئة السيدان، ويحمل شكل السيارة ملامح خارجية عصرية مع مصابيح حادة الشكل وجنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.618 م، ونسبة طول كلي قدرها 4.496 م، 1.740 م للعرض الكلي، وارتفاع اجمالي يبلغ 1.455 م.

نيسان صني 2025

القدرات الفنية للسيارة نيسان صني 2025

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، و149 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

نيسان صني 2025

وسائل الرفاهية والأمان للسيارة نيسان صني 2025

تضم السيارة نيسان صني موديل 2025 مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الثبات، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر.

نيسان صني 2025

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2025 على عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، مكيف هواء.

سعر السيارة نيسان صني موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 76,277 ريالا سعوديا حتى 80,267 ريالا سعوديا.