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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

اركب MG HS كسر زيرو أعلى فئة بانوراما بهذا السعر

MG HS
MG HS
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تقدم MG الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها داخل السوق المحلي والعالمي، منها النسخة HS الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت إحدى سيارات MG HS في السوق المصري، بحالة كسر الزيرو حيث لم تقطع مسافة تتعدى 8000 كم، وبحالة الفبريكا بالكامل مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات ضمن موديلات 2024، وبسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه.

MG HS

القدرات الفنية للسيارة MG HS

 

تعتمد السيارة MG HS على محرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء DSG.

MG HS

يمكن للسيارة MG HS الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية، وسرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد السيارة فنيًا على تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

MG HS

تجهيزات السيارة MG HS

 

تضم السيارة MG HS عدد من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة، مكيف هواء ثنائي المناطق، سقف زجاجي بانوراما، مرايات كهربائية جانبية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي.

MG HS

زودت السيارة MG HS بقفل مركزي للأبواب، بصمة داخلية زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة خارجية، ريموت، وسائد هوائية تصل إلى 6 اير باج، متابعة ضغط الإطارات، مصابيح  LED، جنوط 18 بوصة، منظومة عادم مزدوجة.

الأبعاد الخارجية للسيارة MG HS

يبلغ نسبة الطول الكلي للسيارة MG HS نحو 4574 مم، و1876 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1685 مم.

MG HS MG HS سيارة MG HS سيارة MG HS كسر زيرو

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