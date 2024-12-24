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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

السفارة الأردنية في سوريا تعلن جاهزيتها لتقديم خدماتها للأردنيين

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
ياسمين سامي
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية جاهزية سفارتهم في دمشق لاستقبال المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا والأشقاء السوريين، وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال زيارته للسفارة الأردنية في دمشق الاثنين، جرى استحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مواعيد المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا والأشقاء السوريين، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم بكفاءة وفعالية.

وأوضح السفير أن استحداث المنصة جاء بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الجالية الأردنية في سوريا، والأشقاء السوريين، ومن خلال الرابط التالي:
‏Https://booking.mfa.gov.jo

وجدد سفيان دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا للتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق:
- 00963954455455
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
‏ أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

سوريا دمشق وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الأردنيين الأشقاء السوريين

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