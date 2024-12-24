قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مستشفى "500500" إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية
الهداف الجزائرية: جلسة بين الخطيب وبونجاح لإتمام تعاقده مع الأهلي
سيارة دوبل كابينة..أغرب زفاف لعروسين في شوارع مدينة دهب| شاهد
كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في دوري أبطال أفريقيا
الزمالك يعلن عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة
شرطة نسائية وحرم آمن.. تأمين قداس عيد الميلاد في كنائس الجيزة
ممنوع المداخلات والإعلانات واستثناء 4 شخصيات| 3 قرارات من الأعلى للإعلام للبرامج الدينية
50مليون جنيه فى السنة.. كواليس اتفاق الزمالك وزيزو على تجديد العقد
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شمال باكستان
« حماة الوطن » يوجه التحية للرئيس السيسي بعد قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء
بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات بين القيادات المحلية
المؤشرات حمراء .. 13 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

نائب بالشيوخ: قرار العفو الرئاسي يجسد رؤية دولة حديثة تحتضن أبناءها

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف
×

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.

ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ العفو الرئاسي أبناء سيناء قرار العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة أرشيفية

قبل امتحانات نصف العام 2025 | تحذيرات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار خلال الاجتماع

الاستثمار تعقد اجتماعا لتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

أرشيفية

استعدادًا لشهر رمضان.. دولة عربية تعد برنامجًا استثنائيًا لاستيراد اللحوم

بالصور

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويشاهد صد هجمة معادية| شاهد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

الخطيب
الخطيب
الخطيب

فيديو

جامعة الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

نجوى كرم

نجوى كرم تكشف عن رأي زوجها في أعمال بصراحة.. شاهد

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد