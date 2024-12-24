رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس قوي عاملة النواب، بالقرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأكد "عبدالفضيل"، أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات على أرض الواقع، فضلا عن أن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.

وقال النائب، إن قرار العفو الرئاسى يعد رسالة قوية لأهالى سيناء أن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلى أن قرار العفو الرئيسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنسانى والاجتماعى، ويُظهر رؤية الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين فى مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.