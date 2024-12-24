ألكسندر أرنولد: محمد صلاح أقرب أصدقائي في ليفربول

أكد الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح يُعد أقرب أصدقائه داخل صفوف الفريق الأحمر، في ظل العلاقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات.

مستقبل مجهول للثلاثي

تأتي تصريحات أرنولد وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح، ترينت أرنولد، وفيرجيل فان دايك، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، دون أي إعلان رسمي بشأن تجديدها.

تصريحات أرنولد حول علاقته بصلاح

في حديث لشبكة "sportbible" الإنجليزية، سُئل أرنولد عن أقرب أصدقائه بين محمد صلاح وزميله المجري دومينيك سوبوسلاي، ليرد قائلاً: “سأقول محمد صلاح، لأكون صادقًا.”

وأردف: "عرفنا بعضنا منذ فترة طويلة، لعبنا سويًا وتواصلنا داخل وخارج الملعب. نحن نفهم طريقة لعب بعضنا البعض جيدًا، وهذا ينعكس على الأداء."

التفاهم داخل الملعب

أوضح أرنولد أن العلاقة بينه وبين صلاح تتسم بالتفاهم والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن كلاً منهما يدرك أسلوب الآخر، حتى وإن تجاهل أحدهما الآخر في بعض اللقطات، حيث قال: "في بعض الأحيان، أتبادل التمريرات مع صلاح، لكنه قد يتجاهلني، لكنني أدرك أنه يفكر في الشيء ذاته إذا لم أمرر له الكرة. نحن لا نشتكي من بعضنا البعض."

زيارات منزلية ودعابات طريفة

وكشف أرنولد عن علاقاته خارج الملعب مع محمد صلاح، مشيرًا إلى زياراته المتكررة لمنزل النجم المصري لتناول الشاي، لكنه أوضح أن صلاح لا يطبخ بنفسه خلال هذه الزيارات.

وأضاف: “صلاح دعاني أكثر من مرة لتناول الشاي في منزله، لكنه لا يطبخ على الإطلاق. ذات مرة، قام بتصوير مقطع فيديو محرج لي خلال إحدى زياراتي.”

موقف طريف مع قطط صلاح

أشار أرنولد إلى موقف طريف حدث خلال زيارته الأخيرة، حيث قال: “أنا لا أحب القطط، وصلاح لديه قطط كثيرة في منزله. في إحدى المرات، قفزت قطة بالقرب مني وبدأت أصرخ طالبًا المساعدة.”

وختم ضاحكًا: "صلاح لديه مقطع فيديو لي وأنا أصرخ قائلاً (مو، ساعدني، ساعدني!). طلبت منه ألا يُخرج هذا الفيديو أبدًا."