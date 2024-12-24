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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن
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قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تتعدد العطلات الرسمية في كل عام، وتعد هذه العطلات فرصة للاحتفال بالأحداث الوطنية والدينية المهمة، وفي عام 2025، سيحظى المواطنون في مصر بعدد من العطلات التي تخلد ذكريات مميزة وتتيح لهم فترات من الراحة والاحتفال.

ويشمل هذا العام عددا من الأيام الرسمية المميزة التي تأتي بالتزامن مع بعض العطلات الأسبوعية، مما يعزز من أهمية هذه الأيام في التقويم السنوي.

أيام إجازات شهر يناير 2025 الرسمية 

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، مواعيد الإجازات فى شهر يناير 2025 ، بداية العام الميلادى الجديد، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

حيث تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

والجدير بالذكر، أنه يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل. 

و يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل، كما يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ 50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل. 

ويبدو أن شهر يناير 2025 سيحمل العديد من العطلات الرسمية والأسبوعية التي تتيح للمواطنين فرصة للراحة والاحتفال بالأحداث الدينية والوطنية، من خلال هذه العطلات، تتجسد أهمية ذكرى المناسبات الوطنية وعلى رأسها:  عيد الشرطة وثورة 25 يناير في المجتمع المصري، مما يجعل هذه الأيام محطات هامة في حياة المواطنين.

و من المؤكد ان يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل، ويستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل، وأيضا يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

وللتخطيط لعطلاتك على مدار العام الجديد، إليك قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لعام 2025:

* 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

* 26 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

* 30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر.

* 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

* 1 مايو: عيد العمال.

* 20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى.

* 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

* 17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

* 23 يوليو: عيد الثورة.

* 5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

العام الجديد رسمية يناير اجازات 2025

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