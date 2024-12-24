قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2-2 الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالدوري
المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك
خرج على نقالة.. إصابة خطيرة لـ لاعب الزمالك بمباراة طلائع الجيش
الصحة السورية: تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته
طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025
الكاف يفاجئ الزمالك في الكونفدرالية بقرار جديد.. ما القصة؟
بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد
جودوين شيكا يدرك التعادل لطلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري
أحمد موسى عن بث الجماعات الإرهابية للشائعات والأكاذيب: عاوزين يوقعونا
"مجلس أمناء التحالف الوطني" يطلق المرحلة الثانية من "إيد واحدة".. ويختار أبو العينين رئيسا للجنة التسويق والإعلام
حسام أشرف يمنح التقدم للزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
"بقيت أحلى".. أول ظهور للفنان محمد التاجي بعد إجرائه عملية جراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الصحة السورية: تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته

بشار الأسد
بشار الأسد
ياسمين سامي
×

أعلنت وزارة الصحة السورية تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته.
 

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن "الجميع سيشعرون بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسنغلق صفحة الظلم والاستبداد".


 

وأكد الشيباني قائلاً: "سنضمن عودة كريمة لكل مهجر من أرضه وبيته"، مضيفاً أن "بوصلتنا في سوريا الجديدة ستكون تمثيل جميع أطياف البلاد وأعراقها بشكل عادل، والدفاع عن قضاياهم".

كما شدد على أن "سوريا ستستعيد دورها الإقليمي والدولي لتصبح فاعلاً أساسياً في المنطقة".

وأوضح: سنكون أمناء لعهد الشهداء وأوفياء لوصايا المعتقلين ومن قتل تحت التعذيب وسنطوي تلك الصفحة".


 

وتابع: آلمتنا صور الجثث والمسالخ البشرية وسنعمل على ملاحقة من تورط بذلك قانونيا ونقدمهم للعدالة".

الصحة السورية وزارة الصحة السورية مستشفى الأسد الأسد وعائلته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

الخطيب

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

الزمالك

صفقات جديد على الرادار ورحيل نجم الفريق.. ماذا يحدث بالزمالك؟

أرشيفية

أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: فريق التفاوض بقطر سيعود لإسرائيل مساء اليوم لإجراء مشاورات داخلية

ترامب وهاريس وبايدن

الطريق السهل لـ ترامب وتعثر بايدن بالمناظرة التاريخية.. 5 قصص سياسية تحدد ملامح عام 2024 بأمريكا

الدنمارك

بعد دعوة ترامب لشرائها.. إجراءات حاسمة من الدنمارك للدفاع عن جرينلاند

بالصور

الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة

أبرزها The Penguin.. أنجح 5 مسلسلات أجنبية عُرضت في 2024

مسلسلات 2024
مسلسلات 2024
مسلسلات 2024

تكريم مصطفى خاطر وسامح حسين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز STARS.. صور

مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

فيديو

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

اسم أغنية محمد رمضان الجديده

هنغششك الإجابة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بسؤال الـ5 ملايين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد