سعر الدولار في أغلب البنوك اليوم الأربعاء 25-12-2024

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عددا من البنوك المصرية نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024.

وجاء متوسط الدولار في أغلب البنوك من بينها " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،نكست، كريدي أجريكول،المصرف المتحد، القاهرة، الاسكندرية، المصري الخليجي، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة".

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في ميد بنك.

وثبت سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه في بعد انخفاضه بمقدار 13 قرشا في المتوسط.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

ثاني أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB ،التعمير والاسكان"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي،HSBC".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.95 جنيه للشراء و 51.05 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في التنمية الصناعية

أعلي سعر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.11 جنيه للشراء مقابل 51.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ارتفاع الإحتياطي النقدي

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بقيمة 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.951 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي .

وخلال 4 أشهر صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .

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يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .