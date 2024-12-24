سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-12-2024

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مستويات مختلفة في البنوك المصرية.

ويستعرض “صدى البلد” في التقرير التالي أسعار الدولار في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول

شراء: 51.030 بيع: 51.130

سعر شراء الدولار في بنك كريدي أجريكول هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.130 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء: 51.030 بيع: 51.130

سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.130 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

شراء: 51.030 بيع: 51.130

سعر شراء الدولار في البنك المصري الخليجي هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.130 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 51.030 بيع: 51.120

سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.120 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد

شراء: 51.030 بيع: 51.130

سعر شراء الدولار في المصرف المتحد هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.130 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 51.030 بيع: 51.130

سعر شراء الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية هو 51.030 جنيه، وسعر البيع هو 51.130 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

شراء: 51.020 بيع: 51.120

سعر شراء الدولار في البنك العقاري المصري العربي هو 51.020 جنيه، وسعر البيع هو 51.120 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 51.020 بيع: 51.120

سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي هو 51.020 جنيه، وسعر البيع هو 51.120 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

شراء: 51.020 بيع: 51.120

سعر شراء الدولار في المصرف العربي الدولي هو 51.020 جنيه، وسعر البيع هو 51.120 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء: 51.020 بيع: 51.120

سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية هو 51.020 جنيه، وسعر البيع هو 51.120 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شراء: 51.010 بيع: 51.110

سعر شراء الدولار في بنك مصر هو 51.010 جنيه، وسعر البيع هو 51.110 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء: 51.010 بيع: 51.110

سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري هو 51.010 جنيه، وسعر البيع هو 51.110 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك البركة

شراء: 51.010 بيع: 51.110

سعر شراء الدولار في بنك البركة هو 51.010 جنيه، وسعر البيع هو 51.110 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 51.010 بيع: 51.110

سعر شراء الدولار في بنك الكويت الوطني هو 51.010 جنيه، وسعر البيع هو 51.110 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شراء: 51.007 بيع: 51.144

سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري هو 51.007 جنيه، وسعر البيع هو 51.144 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

شراء: 50.880 بيع: 50.980

سعر شراء الدولار في بنك التنمية الصناعية هو 50.880 جنيه، وسعر البيع هو 50.980 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

شراء: 50.860 بيع: 50.960

سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان هو 50.860 جنيه، وسعر البيع هو 50.960 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك

شراء: 50.830 بيع: 50.930

سعر شراء الدولار في ميد بنك هو 50.830 جنيه، وسعر البيع هو 50.930 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في اتش اس بي سي (HSBC)

شراء: 50.190 بيع: 50.290

سعر شراء الدولار في اتش اس بي سي هو 50.190 جنيه، وسعر البيع هو 50.290 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 49.800 بيع: 49.838

سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي هو 49.800 جنيه، وسعر البيع هو 49.838 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في QNB الأهلي

شراء: 49.780 بيع: 49.880

سعر شراء الدولار في QNB الأهلي هو 49.780 جنيه، وسعر البيع هو 49.880 جنيه.