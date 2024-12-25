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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

إجازة نصف العام 2025| التعليم: مدتها أسبوعان فقط وهذا موعدها

اجازة نصف العام 2025
اجازة نصف العام 2025
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس ستكون أسبوعين فقط لا غير.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بزيادة مدة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قرارات، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

كما أوضحت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وشددت أيضا قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمجرد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، والمقرر لها أن تنتهي رسميا يوم 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 16 يناير 2025.

جدير بالذكر أن موعد إجازة نصف العام 2025 سيطبق في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات

 

موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات

كان المجلس الأعلى للجامعات قد حسم خلال اجتماعه الدوري، المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات المصرية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ، في بيان رسمي عاجل ، أنه قد تقرر رسميا أن يكون موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات من يوم 25 يناير 2025.

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