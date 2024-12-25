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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر: رياح شديدة مثيرة للأتربة والرمال تضرب عدة مناطق اليوم

طقس الأربعاء
طقس الأربعاء
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حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل سرعة الرياح من 30:35 كم فى الساعة على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الاربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 تفاصيل حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب غربا ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر، فيما وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، ونصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.


كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 19 10
بنها 20 11
دمنهور 19 09
وادى النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 20 11
طنطا 19 11
دمياط 20 13
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 21 08
رفح 20 08
رأس سدر 22 10
نخل 20 02
كاترين 13 01
الطور 21 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 11
سيوة 17 08
رأس غارب 22 13
الغردقة 26 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
الشلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 22 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 05
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 22 08
أسوان 23 10
الوادى الجديد 21 05
أبوسمبل 24 09

حالة الطقس الأرصاد الرياح مثيرة للرمال والأتربة مضطرب

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