جمال شعبان: فيروس كورونا يتحور ويصارع للبقاء للعام الخامس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن العالم على مدار الـ 5 سنوات الماضية وهو يواجه فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس منذ عام 2019 يتحور ويتغير، والأطباء يقومون بتغيير الأدوية؛ من أجل مواجهته.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن فيروس كورونا يغير من شكله، ويتحور وهو في صراع للبقاء، منوها بأن الفترة الحالية هناك فيروس تنفسي منتشر.

ولفت إلى أن الجيش الأبيض المصري كان يضحي في السنوات الأولى من أجل مواجهة فيروس كورونا، معلقا “الحمد لله تم علاج أعداد كبيرة، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا”.