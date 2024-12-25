إستاد القاهرة يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استضافة مباراة مصر وسيراليون

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن ستاد القاهرة أبلغنا بجاهزيته لاستضافة مباراة منتخب مصر وسيراليون في مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونفى المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، حدوث أزمة بين اتحاد الكرة وستاد القاهرة، بسبب عدم استضافة الملعب لمباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأضاف المصدر، أن ستاد القاهرة كان مرتبط بعمليات الصيانة خلال شهر نوفمبر الماضي وتسبب ذلك في عدم استضافة لقاء بوتسوانا، وتم إبلاغنا بجاهزية الملعب لاستضافة مباراة سيراليون مارس المقبل.