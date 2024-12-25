ضبط طن وربع مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر |صور



شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملاتها المكثفة وقامت بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية و الحالة التموينية لإحكام الرقابة، حيث تم شن حملة ناحية مركز أرمنت و قد أسفرت الحملة عن ضبط طن مواد بترولية سولار و بنزين ٨٠ قبل إعادة بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع، وتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالواقعة و اخطار النيابة العامة.

ياتى ذلك بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و الأسواق ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين و القرارات الوزارية.

من ناحية أخرى قامت إدارة تموين إسنا ، بالمرور على المخابز البلدية و الأسواق و المحلات العامة بدائرة الإدارة، وقد أسفر ذلك عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية أهمها ضبط عدد 200 لتر بنزين 80 فى جراكن معده للبيع فى السوق السوداء .

و في سياق متصل، واصلت مديرية التموين أعمالها حيث تم ضبط 48 كيلو جرام حلاوة طحينية فى 12 كرتونة بكل كرتونة عدد 10 علب زنة 400 جرام داخل أحد المخازن غير المرخصة بدون أوراق أو مستندات داله على مصدرها بالإضافة إلى عدد 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار .

و بالمرور على المخابز البلدية تم تحرير عدد 27 مخالفة للمخابز و هى كالتالى 6 مخالفات عدم وجود قائمة تشغيل و عدد 4 مخالفات عدم وجود سجل و عدد 7 مخالفات عدم نظافة أدوات العجين و بالإضافة إلى عدد 5 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و عدد 4 مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن.