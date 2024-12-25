أمير هشام: انتقال «العش» للأهلي مرهون بعدم التعاقد مع محمد عبدالمنعم

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى العش مدافع فريق زد، هو اللاعب المحلي الوحيد الذي يحظى باهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه خلال شهر يناير المقبل، لكن في حالة عدم التعاقد مع محمد عبدالمنعم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لو الأهلي حسم صفقة عبدالمنعم، فلن يتجه نحو شراء عقد مصطفى العش من زد".

وأضاف: "لا يوجد أي عروض رسمية وصلت إلى النادي الأهلي من أجل شراء عقد بيرسي تاو أو رضا سليم، وإدارة الكرة لا تُمانع مطلقًا في خروج أي لاعب منهما خلال شهر يناير".

وأكمل: "هناك حالة تفاؤل بإمكانية خروج بيرسي تاو في شهر يناير المقبل".