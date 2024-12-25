بيانات بلا فاعليات.. عبدالناصر زيدان يعلق على نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

علّق الإعلامي عبد الناصر زيدان، على نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وقال عبد الناصر زيدان عبر فيسبوك: "إدارة الزمالك طلعت بيان ضد التحكيم في اليوم اللي ملوش لازمه .. والنهارده كان لازم يكون في بيان .. أو حتي تهويش .. لأن طارق مجدي كان أسوأ ما في المباراة فنياً .. والزمالك له ضربة جزاء كارثية نتيجة تهور الحارس .. واللاعب راح المستشفي وعنده كسر في ضلعين مع تجمع هوائي علي الرئة.. والمستشفى قرر حجزه لعدة أيام .. وهدف الطلائع الثاني غير صحيح لأن أصل اللعبة لمسة يد علي إسلام محارب".

وتابع: “أين إذاً حقوق الزمالك التي لديك من الأدوات والمقدرة أن تحافظ عليها .. إنها بيانات بلا فاعليات .. ولا تأثير .. ولا مقدرة علي التعامل بحرفية مع ما تستحقه .. وظهور دائم في الوقت الغلط !!”.