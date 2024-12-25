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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

حتى 15 يناير.. الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها الجوية مع لبنان والعراق

طيران الإمارات
طيران الإمارات
محمود نوفل
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أصدرت طيران الإمارات قرارا  بتمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى بيروت حتى تاريخ 15 يناير 2025، مؤكدة أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى بيروت عبر دبي كنقطة عبور (ترانزيت) من نقطة انطلاقهم.

كما  مددت الشركة  إلغاء جميع رحلاتها من وإلى بغداد حتى تاريخ 15 يناير 2025.

كما أفادت الشركة بأنه لن يتم قبول المسافرين الذين يخططون للسفر إلى بغداد عبر دبي كنقطة عبور (ترانزيت) من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

في المقابل، تستمر رحلات شركة «فلاي دبي» إلى بغداد في العمل كالمعتاد، وسيُسمح للمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة مع «فلاي دبي» ولديهم بغداد كوجهة نهائية بالسفر، وينصح العملاء بمتابعة حالة رحلاتهم بشكل منتظم عبر الموقع الإلكتروني لشركة فلاي دبي.


ونصحت الشركة  العملاء المتأثرون بإلغاء الرحلات بالتواصل مع وكلاء الحجز الخاص بهم لتنسيق خيارات سفر بديلة، أو التواصل مباشرة مع طيران الإمارات في حال تم الحجز عبر الشركة.

كما تُشدد الشركة على ضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالعملاء عبر خيار إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني لضمان تلقيهم أحدث التحديثات المتعلقة برحلاتهم.

وأكدت طيران الإمارات أنها تواصل متابعة الأوضاع في المنطقة عن كثب وهي على تواصل مستمر مع الجهات المختصة بشأن أي تطورات

العراق لبنان الإمارات طيران الإمارات

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