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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أبناء الطائفة القبطية الكاثوليكية في المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بعيد سعيد مليء بالسلام والفرح. وقال في تصريحاته: “أدعو الله أن يكون هذا العيد سبباً في نشر السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن، وأن يعيده الله على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات”.

وأكد محافظ الغربية، أن المصريين جميعاً، بمختلف دياناتهم وطوائفهم، هم نسيج واحد يجمعه الانتماء الوطني، ويسعى جميعهم لتحقيق التقدم والازدهار في وطنهم. وأوضح أن المصريين يعيشون في ظل وحدة وتماسك اجتماعي يستمد قوته من روح المحبة والأخوة التي تجمع بين الشعب بأسره، سواء في الأعياد أو في مختلف المناسبات، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تشكل أساساً قوياً لبناء مصر الحديثة.

وأضاف أشرف الجندي، أن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيداً حقيقياً لمفاهيم العيش المشترك، حيث لا تقتصر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على التهنئة بالأعياد فقط، بل هي علاقة متجذرة في التاريخ، تترسخ عبر الأجيال. واعتبر أن مثل هذه العلاقات تعكس روح التعاون والتضامن بين أبناء الشعب المصري، والتي لا يمكن لأي محاولات التأثير عليها أو زعزعتها.

وشدد محافظ الغربية على أن هذا التلاحم بين أفراد المجتمع المصري، الذي يظهر في المواقف اليومية وفي الأوقات العصيبة، هو مصدر قوة للأمة المصرية. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، حيث يسود الأمن والاستقرار لجميع المواطنين دون تمييز.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بتوجيه رسالة للعالم بأن مصر ستظل دائماً واحة للأمن والسلام، وأن الشعب المصري سيكون دائماً معاً، يد واحدة في مواجهة كافة التحديات. وأعرب عن تمنياته بأن تستمر مصر في التألق والتقدم على كافة الأصعدة.

محافظ الغربية اعياد الميلاد الكاثوليك يهنىء الاخوة الاقباط

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