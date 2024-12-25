طائرة مساعدات كويتية تصل إلى بيروت

أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه وصلت إلى لبنان اليوم الأربعاء طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب40 طنا من المساعدات الغذائية في اطار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي لمساعدة لبنان في ظل الظروف التي مر بها الشعب اللبناني جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وذكر ممثل سفارة دولة الكويت في بيروت السكرتير الأول عبدالله الديين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الذي كان في استقبال الطائرة إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد، وضمن حملة (الكويت بجانبكم) واستكمالا للجسر الجوي الإغاثي الكويتي لدعم الأشقاء في لبنان، وصلت طائرة القوة الجوية الكويتية التاسعة محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية التي ستسلم للهيئة العليا للإغاثة في لبنان».

وقال الديين : نؤكد في هذه المناسبة اعتزازنا وتقديرنا لجميع الجهات المعنية المساهمة في وصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني الشقيق وفي مقدمتها القوة الجوية الكويتية وجمعية الهلال الاحمر الكويتي وكذلك الجمعيات الخيرية الكويتية.

من جهته، جدد ممثل الهيئة العليا للإغاثة العميد أحمد ابراهيم في تصريح لـ(كونا) شكره للكويت، قيادة وشعبا، على حضورها الدائم لدعم لبنان ومساندته.

وأشاد ابراهيم بدور دولة الكويت المتميز في العمل الإنساني والمسارعة لدعم الأشقاء.

هذا، وكان في استقبال طائرة القوة الجوية الكويتية إلى جانب الديين ممثل الهيئة العليا للإغاثة.