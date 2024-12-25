تحذيرات من الصقيع.. ننشر أهم الاحتياطات الزراعية العاجلة خلال موجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهم الاحتياطات الزراعية العاجلة خلال الأيام المقبلة خاصة مع تشكل الصقيع .

وجاءت كما يلى...

- الحرص الشديد على عدم ترك الارض جافة خاصة لو كانت معزوقة لزراعات البطاطس الصيفية وكل الخضر في مناطق الدلتا ومصر الوسطى والصعيد بصفة عامة خلال الليالي البيضا وخاصة قبل ليلة الأربعاء والخميس .



- اعطاء ريات سريعة للمانجو بالظهير الصحراوي مع اضافة فولفيك وعالي الفسفور مع الري.

- زيادة فترات التهوية لبلاستيك الإنفاق والتغطية المحكمة ليلا ، مع أهمية إضافة عالى الفسفور مع الفولفيك مع الري .

- اخذ كل الاجراءات الوقائية ضد أمراض البرودة الرطبة زي العفن الرمادي علي الفراولة والتبقعات على الفول البلدي

- الوقاية من امراض اللطعة الارجوانية علي البصل والثوم في الصعيد ورش وقائي للبياض الزغبي علي البصل في بحري والصحراوي ..

- مناسبة الظروف لتطور وظهور الصدأ الاصفر في القمح علي أصناف جميزة 11 وسدس 12 ومصر 1 في وجه بحري والفيوم وبني سويف (كمان نخلى بالنا من صنف بني سويف 5 في بني سويف والمنيا والفيوم ) لو حد زارعهم في تلك المناطق لذا فمطلوب الفحص الدقيق للحقول .

وكشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيث يستمر الطقس البارد نهارًا مع استمرار الطقس شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بالمناطق الصحراوية والجبلية.

وأضاف " فيهم" خلال تصريحات له أنه لأول مرة فرص لتشكل الصقيع على مناطق متفرقة خاصة الظهير الصحراوي والصعيد وضعف فرصة هطول الأمطار على معظم المناطق وتشكل الشبورة على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية.

وحذر فهيم من الأربعينية الشتاء التي تبدأ من ليلة 25 ديسمبر إلى مطلع فبراير.

وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط كبير للرياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد مثيرة الأتربة