وفد كنسي يهنئ الكنيسة السريانية بعيد الميلاد المجيد .. صور

قدّم نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، أمس، التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، للربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بمصر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة اليوم.

تهنئة عيد الميلاد المجيد

كما قدّم التهنئة بالمناسبة ذاتها القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط، وذلك مقر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة.

كان في استقبالهما أيضًا السيد إلياس الشهرستاني رئيس المجلس الملي للكنيسة السريانية.