المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء طلابيا وورشة عمل في كفر الشيخ

نظم المجلس القومي للمرأة لقاء طلابي وورشة عمل بجامعة كفر الشيخ تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في ضوء تنفيذ محور الحماية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030”، وفي إطار تنفيذ خطة عمل تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية في رفع وعى الطلاب باختصاص عمل وحدة مناهضة العنف ضد المراة.

استهدف اللقاء وورشة العمل رؤساء وعضوات وأعضاء ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ، والطلاب من الجنسين بكليات الجامعة وطلاب من الدراسات العليا المتطوعين مع الوحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس الجامعة ، والدكتورة أماني شاكر نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من نواب رئيس الجامعة ، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس ومسئول متابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، والدكتورة هايدى حسام الدين المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة .

وأكد الدكتور عبد الرازق الدسوقى على اهتمام الجامعة بدعم وتمكين المرأة دون تمييز وإتاحة الفرصة لها في كافة المجالات، والاهتمام برفع وعى الطلاب بقضايا المرأة بما يحقق توجهات الدولة المصرية .

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وأكدت الدكتورة أماني شاكر على أن القيادة السياسية الحكيمة للدولة المصرية تؤمن بالمرأة المصرية وبرسالتها في مختلف المجالات، وأوضحت تشكيل المجلس وفروعه ولجانه الدائمة، التي تقوم بتنفيذ سياسات المجلس النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بمحاورها الأربعة وخاصة محور الحماية المعني بمناهضة العنف ضد المرأة، واستعرضت نشاط فرع المجلس بالمحافظة خلال تنفيذ حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ودور فرع المجلس في تنفيذ حملات توعية ولقاءات ومعسكرات أسرية الى جانب التمكين الاقتصادى من خلال الدورات التدريبية والبدء في مشروعات صغيرة .

وتناولت المهندسة زكية رشاد دور فرع المجلس خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والدور الذي يقوم به الفرع لدعم المرأة، واستعرضت حملة الفرع في تنفيذ مبادرة " جسمك أمانة" من خلال جلسات الدوار وطرق الأبواب.

فيما استعرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس في دعم المرأة والفتاة في كافة المجالات وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة والمفاهيم الاساسية للعنف والتمكين ومحور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. كما تم عرض اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآليه عملها داخل الجامعة والتشبيك مع كافة الكيانات داخل الجامعة ودور الوحدة في تنمية المجتمع الخارجي والمشاركة في المبادرات والتوعية في المجتمع المحيط والتي سعى المجلس لإنشائها منذ عام 2015 ووصل عددها الى (42) وحدة بالجامعات حتى عام 2024.

بينما أوضحت المحامية هبة عبد الحميد بمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ ، دور مكتب شكاوى المرأة وأهدافه واختصاصاته والإطار المؤسسي له والشروط الشكلية لقبول الشكوى.

وفي ختام اللقاء تم عرض إنجازات وتحديات الخمس وحدات المشاركة في اللقاء، لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وكذا الاستماع إلى توصياتهم بشأن تطوير العمل المستقبلي لتلك الوحدات.