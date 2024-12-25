النفطي: فرص واعدة لتعميق التعاون بين تونس ومصر

أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن تونس ومصر تعملان على وضع خريطة طريق عملية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حول الجهود المشتركة لتسليم هذه التوجهات خلال العام المقبل، بما يعكس التضامن العميق بين البلدين في مواجهة القضايا الراهنة.

فرص وتعاون مشترك

وأشار النفطي إلى وجود العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها وتطويرها بشكل علمي وواقعي، موضحًا أن اللجان القطاعية الفنية المعنية بالقضايا التجارية، الاقتصادية، الاستثمارية، الاجتماعية، والقنصلية، تمثل إطارًا فعالًا لتحقيق هذا التعاون المشترك.

لقاءات مستقبلية لتعزيز الشراكة

وأوضح وزير الخارجية التونسي أنه تم الاتفاق مع نظيره المصري، معالي الدكتور بدر عبد العاطي، على مواصلة المباحثات خلال زيارة قريبة للإعداد لاجتماعات اللجنة الثنائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا هامًا لتعزيز الشراكة والتكامل بين تونس ومصر.