الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، مع تحذيرات للمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أوضحت غانم أن نشاط الرياح الحالي يعد طبيعيًا مع بداية فصل الشتاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن يقل نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق الساحلية غدًا الخميس، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن يومي الجمعة والسبت المقبلين سيشهدان فرصًا أكبر لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات حرارة شديدة البرودة ليلاً

أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل، خاصة على مناطق شمال الصعيد والوجه القبلي، حيث ستتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، بينما ستشعر بعض المناطق بدرجات حرارة محسوسة تتراوح بين 1 و2 درجة.

وأكدت أن سيناء ومدينة سانت كاترين قد تشهد درجة حرارة تصل إلى 1 درجة مئوية.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وجهت منار غانم نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس البارد قائلة:

ارتداء الملابس الثقيلة : مع التركيز على الملابس التي تحمي من الرياح الباردة.

: مع التركيز على الملابس التي تحمي من الرياح الباردة. تناول المشروبات الدافئة : للحفاظ على حرارة الجسم.

: للحفاظ على حرارة الجسم. تجنب الأماكن الخطرة : مثل الأعمدة ولوحات الإعلانات والأشجار أثناء الرياح.

: مثل الأعمدة ولوحات الإعلانات والأشجار أثناء الرياح. القيادة بحذر: بسبب احتمالات انخفاض الرؤية وسقوط الأمطار.

توقعات الطقس غدًا

الخميس : أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. الجمعة والسبت: تزايد فرص الأمطار الخفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

تحذير من الأرصاد

أكدت الهيئة أهمية الالتزام بالنصائح لتجنب التعرض لمخاطر الطقس البارد، خاصة أثناء الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.