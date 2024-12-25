كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمالي الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمالي الصعيد ووسط سيناء، مع توافر فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمالي الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

النشرة الجوية

هيئة الأرصاد الجوية قالت في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اليوم يشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

رياح ودرجات حرارة منخفضة.. الأرصاد تتوقع حالة الطقس غدا - صورة أرشيفية

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة كلها للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

نصائح الأرصاد

الهيئة قالت إن من المتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب اتباع الإجراءات التالية:

السير بعيدا عن المنازل واللوحات الأعلانية وأعمدة الإنارة.

مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء فالمنازل .

يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام .

تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس