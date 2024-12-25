الأرصاد تحذر من طقس اليوم : مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمالي الصعيد، مائل للدفء على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمالي الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

النشرة الجوية

خبراء الأرصاد أفادوا بأن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمالي الصعيد على فترات متقطعة.

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صورة أرشيفية

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 11

دمنهور 19 09

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 21 08

رفح 20 08

رأس سدر 22 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 21 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 17 08

رأس غارب 22 13

الغردقة 26 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

الشلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 20 05

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 05

أبوسمبل 24 09

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 14

الرياض 24 14

المنامة 22 17

أبوظبي 25 17

الدوحة 24 16

الكويت 21 08

دمشق 16 03

بيروت 21 14

عمان 16 04

القدس 16 06

غزة 19 11

بغداد 21 04

مسقط 27 21

صنعاء 25 06

الخرطوم 29 16

طرابلس 15 12

تونس 13 09

الجزائر 15 07

الرباط 19 06

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 19 03

نيودلهي 21 08

جاكرتا 30 25

بكين 05 04-

كوالالمبور 30 25

طوكيو 11 03

أثينا 11 09

روما 12 04

باريس 10 07

مدريد 15 01

برلين 08 06

لندن 12 08

مونتريال 08- 15-

موسكو 00 03-

نيويورك 03 03-

واشنطن 06 01

نواكشوط 25 17

أديس أبابا 24 10