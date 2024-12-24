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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

مع تحذيرات الأرصاد.. نصائح القيادة في الطقس السيئ

الطقس على الطرق
الطقس على الطرق
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط خلال الطقس، وتحديدا شواطئ مطروح والاسكندرية، بسبب وجود نشاط رياح تصل سرعته إلى 60 كم/ ساعة، ورفعت غرف عمليات المرور والنجدة الطوارئ تزامنا مع تحذيرات الأرصاد.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الرياح الذي تشهده مدينتا مطروح والإسكندرية، سوف يتسبب في ارتفاع الموج هناك إلى أكثر من ثلاث أمتار ونصف على شواطئ المدينتين، في الوقت نفسه يتسبب أيضا في اضطراب كبير لحركة الملاحة البحرية هناك.

مع تحذيرات الأرصاد ترفع أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ مع تحذيرات هيئة الأرصاد عن الطقس السيئ في البلاد والموجة التي من المنتظر أن تضرب البلاد، وهو ما يؤثر على الطرق الرئيسية والصحراوية من أمطار أو انعدام للرؤية، ودوما ما تطلق الإدارة العامة للمرور تحذيرات وحملات توعية ونصائح وإرشادات بشأن حالة الطقس وبالتحديد في فصل الشتاء، كما ترفع مديريات الأمن المختلفة وأجهزة وزارة الداخلية حالة الطوارئ وذلك للتدخل في حالات الطقس السيئ.

وتأتي حملات التوعية والنصائح والإرشادات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لمرتادي الطرق الرئيسية والصحراوية، في إطار الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وتقليل نسبة معدلات الحوادث، وذلك من خلال التوعية بضرورة القيادة بشكل آمن، حيث تتحدد معايير القيادة الآمنة على الطرق والمحاور بالتزامن مع الطقس السيئ في عدم تجاوز السرعات القانونية المقررة، أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية، لا سيما الانشغال بغير الطريق.

ثلاثة محاور رئيسية وهامة تُعد من أهم الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث الطرق، فقد أظهرت البحوث والأرقام أن وراء حوادث الطرق القيادة بسرعات المرتفعة وعدم الالتزام بالسرعات القانونية، لا سيما قيادة المركبات تحت تأثير المخدر أو المواد الكحولية، وهو ما يتسبب في وقوع الحوادث على الطرق الناجمة عن سقوط ضحايا ومصابين.

روشتة القيادة في القطس السيء

  1. عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
  2. استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
  3. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
  4. مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
  5. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
  6. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك .
  7. عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.
  8. ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
  9. زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
  10. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

أرقام طوارئ المرور.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة

وترفع غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

الأرصاد وزارة الداخلية الطقس غرف عمليات المرور القيادة الآمنة

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