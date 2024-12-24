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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

طقس الأربعاء
طقس الأربعاء
نورهان خفاجي
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وجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذيرا شديدا بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، وقالت إنها غير المستقرة بسبب نشاط حركة الرياح الجنوبية الغربية على محافظتي مطروح والإسكندرية.

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح الجنوبية الغربية، غدا الأربعاء 25 ديسمبر، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية ليومي الأربعاء 25  ديسمبر والخميس 26 ديسمبر 2024 على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من (مطروح - الإسكندرية)، وسرعة الرياح تسجل ( 40-50)كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 2 -3 أمتار).

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد, وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء

وذكر خبراء هيئة الأرصاد  أن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية, أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 


القاهرة والوجه البحري 20 11

السواحل الشمالية 18 09

شمال الصعيد 21 05

جنوب الصعيد 23 09

الأرصاد الطقس هيئة الأرصاد حركة الرياح مطروح والإسكندرية

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