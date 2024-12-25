قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كازاخستان: الطائرة المحطمة كان على متنها 37 مواطنا أذريا و16 روسيا
وزارة الطوارئ الكازاخية: نقل 25 شخصا إلى المستشفيات إثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذرية
رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. الطقس اليوم
“معلومات الوزراء”: توقعات باستبدال 85 مليون وظيفة بحلول 2025 نتيجة للتحول الرقمي
امتحانات الثانوية العامة 2025| مطالب بإلغاء البابل شيت وعودة الأسئلة المقالية
على متنها 105 ركاب.. تفاصيل جديدة في تحطم طائرة كازاخستان
حدثوا بياناتكم بسرعة| تنبيهات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. بكام عيار 21 النهارده
الأولى من نوعها عالميًا.. الرعاية الصحية: علاج حالة معقدة بمجمع الشفاء ببورسعيد
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. الطقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي
×

الطقس اليوم .. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح جنوبية غربية سوف تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم، حيث تكون مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، الأكثر تأثرا، وتصطحب تلك الرياح رمال مثارة محملة بالأتربة على المناطق المكشوفة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الرياح الجنوبية الغربية سوف تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وهي قادمة من مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من (مطروح - الإسكندرية)، ومتوقع أن تصل سرعتها ( 40-50)كم/ساعة، وتكون سببا أيضا في ارتفاع أمواج البحر المتوسط ليصل إلى ثلاثة أمتار.

ويكون الطقس اليوم، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يظل مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

محمد عادل

مفاجأة.. محمد عادل يعتزل التحكيم اعتراضا على قرارات الفيفا

خالد الغندور

إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك

هل تصح صلاة حابس الأخبثبن

حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح

وظائف البريد المصري 2025

وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي جميع المحافظات |تفاصيل وصور

طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

العوضي

العوضي: ورب الكون الفيديو دا أبرك من 100 مليون.. شاهد

ترشيحاتنا

سفاح التجمع

المحكمة تتسلم رأي المفتي في إعدام سفاح التجمع لـ قـ.تله 3 سيدات

متهم

إحالة عاطلين بتهمة سرقة 150 كيلو أسلاك من داخل شركة بالتجمع الأول للمحاكمة

سفاح التجمع

بعد قليل.. النطق بالحكم على سفاح التجمع بتهمة قـ.تل 3 سيدات ومعاشرتهن

بالصور

أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيب

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز

لفطور خفيف وصحي.. طريقة عمل بان كيك الموز

طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز

الشاي أم القهوة يحمي من السكتة الدماغية؟.. الإجابة لن تتوقعها

من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟

فيديو

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد