رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. الطقس اليوم

الطقس اليوم .. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح جنوبية غربية سوف تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم، حيث تكون مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، الأكثر تأثرا، وتصطحب تلك الرياح رمال مثارة محملة بالأتربة على المناطق المكشوفة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الرياح الجنوبية الغربية سوف تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وهي قادمة من مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من (مطروح - الإسكندرية)، ومتوقع أن تصل سرعتها ( 40-50)كم/ساعة، وتكون سببا أيضا في ارتفاع أمواج البحر المتوسط ليصل إلى ثلاثة أمتار.

ويكون الطقس اليوم، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يظل مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات