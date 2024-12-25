إجراءات إستثنائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف الجمعة | تفاصيل

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، اتخاذ إجراءات إستثنائية يوم الجمعة القادم لتسهيل الوصول والتنقل بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لها لجميع ركاب قطار العاصمة، عايزين نعرفكم إن فقط يوم الجمعة القادم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ القطارات من محطة عدلي منصور أول رحلاتها في تمام الساعة ٥:٠٠ صباحاً.

وأضافت إن ذلك بالإضافة إلي تواجد قطارات كل ١٠ دقائق حتى الساعة ١:٠٠ ظهراً وذلك لتسهيل الوصول و التنقل.