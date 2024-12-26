بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. الأحد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأحد القادم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي يعقد فى الفترة من 29 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 5 يناير 2025 ، على أن يتم بعد ذلك عقد التقييم النهائي خلال الفترة من 16 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025

ومن المقرر حسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم ، أن يتم تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في المواد الاتية : اللغة العربية - الرياضيات - التربية الدينية - اللغة الإنجليزية - متعدد التخصصات)، وتتم التقييمات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل كل يوم مادة.

وفي إطار ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، سيتم تخصيص كراسة خاصة للتقييم المبدئي والنهائي يحتفظ بها في المدرسة ، ويتم تحفيز التلاميذ على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية، ويتم إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

معلومات هامة عن تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

- يعقد التقييم تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي

- يتم التقييم تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية

- التقييم يكون في جميع المواد

- يكون التقييم من 10 درجات ، والاجتياز يتم من 5 درجات

- يتم الاحتفاظ بأوراق التقييم في المدرسة سواء في كراسة او أوراق مطبوعة حسب ظروف كل مدرسة

- لا يكلف ولي الأمر بدفع أي مصروفات إضافية لطباعة التقييم

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

وكانت قد أصدرت المدارس تنبيهات لجميع أولياء أمور تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، قالت خلالها : نرجو من سيادتكم عدم غياب الطلبة حرصاً على مصلحتهم.

وحذرت المدارس من أنه يشترط لنجاح الطالب وصعوده للصف الأعلى النجاح فى امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي والتقييمات ، كما يجب ألا تقل نسبة حضور الطلاب عن ٦٠% خلال الفصلين الدراسيين الأول والثانى.

وأكدت المدارس، أنه إذا قلت نسبة حضور الطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي عن هذه النسبة المذكورة ، أو لم يحضر تقييمات وامتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، أو لم يوفق فى أداء الاختبارات والتقييمات ، لن ينتقل الطالب الى الصف الدراسي الأعلى إلا عن طريق برنامج علاجي خلال الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور.